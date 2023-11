Wofür Zurich 488 Millionen Dollar ausgibt

Um Kotak General Insurance war im vergangenen Sommer ein Bieterrennen entbrannt – auch der amerikanische Versicherer Chubb interessierte sich für die Firma. Nun machten aber die Schweizer das Rennen. Die Transaktion wird voraussichtlich die grösste Investition einer ausländischen Versicherungsgesellschaft im indischen Versicherungsmarkt darstellen seit den im Jahr 2021 in Kraft getretenen regulatorischen Änderungen, die ausländische Mehrheitsinvestitionen erlauben, heisst es weiter.Die Plattform von Kotak General Insurance erstreckt sich laut der Mitteilung über ganz Indien und erreicht ein breites Spektrum von Kundensegmenten und Regionen.

Indien wird voraussichtlich bis 2030 zur drittgrössten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen und bietet erhebliches Potenzial für die Entwicklung von Versicherungslösungen, kommentierte Zurich das Potenzial.

