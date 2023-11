+114 Prozent: Swiss fliegt Rekordgewinn ein ++ Swisscom mit mehr Gewinn ++ Vor Autogrill-Fusion: Dufry wächst weiter

Sprich: Die Flugzeuge waren in den ersten neun Monaten 2023 «ausserordentlich gut ausgelastet», wie Swiss schreibt. Der Sitzladefaktor betrug durchschnittlich 85,1 Prozent und lag damit um 5,4 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Weiterhin kommen Swiss zudem die Kosteneinsparungen aus der Restrukturierung in der Pandemie zugute, wie das Unternehmen schreibt. Und so wird auch fürs Gesamtjahr «ein sehr gutes Ergebnis» erwartet.

Zum jüngsten, kräftigen Wachstum beigetragen haben laut Dufry alle Marktregionen. Und das Unternehmen zeigt sich auch mit Blick in die Zukunft optimistisch. Die «ebenso starke Nachfrage» habe sich zu Beginn des letzten Quartals fortgesetzt. Zudem rechnet Dufry damit, dass sich bald Synergien realisieren lassen die aus der Fusion mit Autogrill entstehen.

«Indien ist einer der wichtigsten Märkte der Welt mit einem immensen Potenzial», wird Tulsi Naidu, CEO Asien-Pazifik bei Zurich, zitiert. Der Schweizer Versicherungskonzern freue sich, dort «ein bedeutendes Engagement mit einem hervorragenden Partner einzugehen».

Entscheidend für die Bestimmung der Höhe des Mindestzinssatzes sind gemäss Gesetz insbesondere die Entwicklung der Rendite der Bundesobligationen sowie zusätzlich der Aktien, Anleihen und Liegenschaften. Der Zinssatz der Bundesobligationen ist 2022 deutlich angestiegen. Lag die Verzinsung der 10-jährigen Bundesobligationen Ende 2021 noch bei minus 0,13 Prozent, betrug der Zinssatz per Ende September des laufenden Jahres plus 1,09 Prozent.

