Chinas BIP wächst überraschend stark im ersten Quartal

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieEin solch starkes Wachstum überraschte viele Ökonomen: Das Statistikamt der Volksrepublik meldete für das erste Quartal ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts von 5,3% gegenüber dem Vorjahr. Experten hatten im Durchschnitt deutlich weniger erwartet.

Derzeit stützen die staatlich gelenkten Investitionen. Die Stimmung hat sich merklich verbessert. Die umfragebasierten Einkaufsmanagerindizes , Frühindikatoren der Konjunktur, signalisieren den grössten Optimismus seit Monaten. Experten revidieren die Wachstumsschätzungen für das laufende Jahr nach oben. Ein BIP-Wachstum «um 5%», das Regierungsziel, erscheint zunehmend realistisch.

China BIP Wachstum Statistikamt Experten

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FuW_News / 🏆 4. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chinas BIP wächst im ersten Quartal um 5,3 ProzentDas Bruttoinlandsprodukt (BIP) Chinas ist im ersten Quartal um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen. Dies übertrifft die Erwartungen der Ökonomen und ist ein positives Zeichen für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Chinas Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 5,3 ProzentChinas Wirtschaft ist nach offiziellen Angaben mit einem stärkeren Wachstum als erwartet ins neue Jahr gestartet.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

So geht es der Schweizer Wirtschaft: das erste Quartal im CheckSuper Winter in den Bergen: Die Inflation ist zurück 'in normale Gefilde' – trotz Industrieunternehmen, die den 'Blues' haben. Unser Statusbericht zur Schweizer Wirtschaft.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Im Herbst findet erstmals das Nachteulen Festival statt: Das ist das Line-upVom 10. bis 13. Oktober feiert das Nachteulen Festival in Sursee Premiere. Es treten Acts aus den Genres Hip-Hop, Pop und Rock auf.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Das Krienser Zentrum verliert seinen Buchladen – das «BuK» zügelt an die Bruchstrasse nach LuzernInhaberin Luana Betschen hofft am neuen Standort an der Bruchstrasse auf mehr Laufkundschaft. Der bisherige Laden befindet sich auf dem Krienser Teiggi-Areal.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Martullo kippt das Stromgesetz: Weshalb gegen das Blocher-Gen in der SVP kein Kraut gewachsen istSelten kommt es in der SVP zu Showdowns wie 2008 in Brig oder 2024 in Langenthal. Und wenn doch, gewinnt immer Blocher. Was das für die Zukunft der Partei bedeutet.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »