Vorbörsen-News zu Sika, DocMorris, Cicor und weiteren Unternehmen

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieVorbörsen-News zu Sika , DocMorris, Cicor und weiteren Unternehmen , die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien .sank um 1,6% auf 17’707 Punkte.

Die Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site hat die im März vereinbarte Übernahme der Immobiliensparte der Fundamenta Group abgeschlossen. Dadurch entsteht laut SPS mit Swiss Prime Site Solutions der grösste unabhängige Immobilien-Asset-Manager der Schweiz mit rund 13 Mrd. an verwalteten Vermögen. Mit der anteiligen Zahlung des Kaufpreises in Aktien schaffe SPS 0,59 Mio. neue Namenaktien.

Der Industriekonzern ABB übernimmt eine Minderheitsbeteiligung an GridBeyond, einem Technologieanbieter aus Island. GridBeyond bietet laut einer Mitteilung von ABB Energiemanagementlösungen auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz und Datenwissenschaft an. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

Vorbörsen-News Sika Docmorris Cicor Unternehmen Vorbörsenkurse Entwicklung Märkte USA Asien Detailhandelsumsatz Geopolitische Spannungen Iran Israel Renditen Elektroautobauer Belegschaft Papiere Asiatisch-Pazifische Börsen Übersee Dienstag Anleger Reaktion Luftangriff Aktienmärkte

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FuW_News / 🏆 4. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Siegerinnen und Sieger, die Abgewählten, die Analyse: Die wichtigsten Erkenntnisse zum Thurgauer WahlsonntagWer hat am Thurgauer Wahlsonntag triumphiert? Wer musste Federn lassen? Unsere grosse Übersicht zu allen Entscheidungen, die wichtigsten Grafiken, Impressionen und eine Randbeobachtung.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Der FuW-Morgen-Report vom 18. März 2024: Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssenVorbörsen-News zu UBS, Partners Group, Logitech und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »

Der FuW-Morgen-Report vom 19. März 2024: Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssenVorbörsen-News zu Partners Group, Georg Fischer, Vetropack und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »

Der FuW-Morgen-Report vom 20. März 2024: Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssenVorbörsen-News zu Idorsia, Lonza, CPH und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »

Der FuW-Morgen-Report vom 21. März 2024: Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssenVorbörsen-News zu Galderma, Warteck Invest, R&S Group und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »

Der FuW-Morgen-Report vom 22. März 2024: Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssenVorbörsen-News zu Galderma, ABB, CFT und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »