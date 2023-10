Charlène von Monaco und Fürst Albert II. besuchen Rugby-Weltmeisterschaft

Charlène von Monaco (45) besuchte am vergangenen Samstag gemeinsam mit Ehemann Fürst Albert II. (65) das Finale der Rugby-Weltmeisterschaft in Paris, wo auch Roger Federer (42) mit seiner Familie im Publikum sass. Das enge Spiel, das Südafrika mit 12:11 gegen Neuseeland für sich entschied und sich damit als erstes Team den vierten Titel bei einer Rugby-WM sicherte, sorgte bei dem Paar für viel Jubel und führte am Ende auch zu einer innigen Umarmung.

Fürst Albert verletzen die Gerüchte Mitte September war sie nach Südafrika gereist, zuvor hatte sie mit ihrem Ehemann Albert II., mit dem sie seit 2011 verheiratet ist, zahlreiche Auftritte zusammen absolviert. Seit dem Frühjahr 2022 ist die Fürstin zurück in der Öffentlichkeit, davor hatte sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Auch Fürst Albert hatte in einem Interview mit «Corriere della Sera» über seine Ehe gesprochen.

