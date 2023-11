Bund will bei Sammeltaxis und Rufbussen helfen

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieDort, wo das Postauto nicht mehr fährt, sollen kleinere Busse die Fahrgäste auf Abruf von A nach B bringen. Die Idee klingt gut, doch in der Praxis scheitern viele der Konzepte. Nun will der Bund helfen.Die Namensgeber haben Kreativität bewiesen. Die Palette reicht von Kollibri und Mobilisk bis hin zu Taxito oder Mybuxi.

Die Rede ist von Sammeltaxis und sogenannten Rufbussen, die Fahrgäste je nach Bedarf und auf Bestellung zum Zielort chauffieren. Meist ohne festen Fahrplan. Stattdessen geben die Passagiere per App oder Telefon an, wann sie wohin möchten. Und je nach Möglichkeit nimmt die Fahrerin oder der Fahrer dann nicht nur eine Person, sondern gleich mehrere mit. In der Branche spricht man von Mobility-on-Demand oder Pooling. Für die Passagiere lohnt sich das, weil die Fahrt deutlich weniger kostet als ein Taxi. Die Idee solcher Angebote gibt es bereits seit längere

TAGESANZEİGER: Kleinere Busse sollen Fahrgäste auf Abruf von A nach B bringen

20MİN: Wetter Schweiz: Bund erhöht Gefahrenstufe wegen StarkregenDer Winter hält langsam Einzug in der Schweiz. Alles zum Wetter erfährst du hier.

TAGESANZEİGER: Schweiz will Einkäufe ennet der Grenze stärker besteuernDer Bund will Einkäufe ennet der Grenze bei der Einfuhr stärker besteuern. Konkret soll die sogenannte Wertfreigrenze von 300 auf 150 Franken halbiert werden.

SRFNEWS: Schweiz will Wertfreigrenze für Einfuhr von Waren senkenDie Schweiz plant, die Wertfreigrenze für die Einfuhr von Waren zu senken, um den Einkaufstourismus weniger attraktiv zu machen. Derzeit liegt die Grenze bei 300 Schweizer Franken pro Tag, aber der Bund möchte sie auf 150 Franken senken. Eine Studie schätzt den Schaden für den Schweizer Detailhandel durch Einkaufstourismus auf 8,5 Milliarden Franken.

TAGESANZEİGER: Orell Füssli tüftelt am digitalen AusweisDas Unternehmen Orell Füssli druckt seit langem die Schweizer Banknoten. Nun tüfteln 20 Mitarbeitende am digitalen Ausweis. Doch der Bund will die Software lieber selbst entwickeln.

BERNERZEİTUNG: Vom Tellerwäscher zum Millionär: Werner Krebs und der amerikanische TraumWerner Krebs (72) hat den amerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär gleich zweimal realisiert. Nach einer schwierigen Kindheit und einer gescheiterten Ehe reiste er 1985 praktisch mittellos in die USA und eröffnete dort ein Fitnesscenter. Seine Fitnesscenter-Kette machte zur besten Zeit mehr als 200 Millionen Franken Umsatz pro Jahr.

