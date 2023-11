Vom Tellerwäscher zum Millionär: Werner Krebs und der amerikanische Traum

Vom Tellerwäscher zum Millionär: Das ist der amerikanische Traum. Werner Krebs (72) hat diesen Traum realisiert – und das gleich zweimal. Kaum hatte er, der als Verdingkind aufwuchs, seine erste Million beisammen, wurde er in Rechtshändel verwickelt, die erste Ehe ging in die Brüche, und er reiste 1985 praktisch mittellos in die USA ab.

Wo er mit 8 Dollar am Tag neu anfing, zusammen mit einem Freund ein Fitnesscenter eröffnete und so den Grundstein legte für eine Fitnesscenter-Kette, die zur besten Zeit mehr als 200 Millionen Franken Umsatz pro Jahr machte. Werner Krebs kam 1951 in Thun zur Welt. Nach der Scheidung seiner Eltern wurden die drei Brüder getrennt, er wuchs im Schwarzenburgerland bei Verwandten auf. Die Lehre als Maschinenzeichner bei Sulzer in Winterthur absolvierte Krebs mit wenig Begeisterung – schloss aber dann doch mit 5,1 ab. Viel näher als das Lernen waren ihm das leidenschaftliche Leben in Tanzlokalen und vor allem der Spor

