Das Unternehmen Orell Füssli druckt seit langem die Schweizer Banknoten. Nun tüfteln 20 Mitarbeitende am digitalen Ausweis. Doch der Bund will die Software lieber selbst entwickeln. Ab 2026 soll man sich dank der E-ID auch papierlos ausweisen können. Das eröffnet neue Geschäftsperspektiven – so denkt man sich bei Orell Füssli. Die Digitalisierung schreitet rasant voran. Immer mehr Geschäfte können online abgewickelt werden.

Doch den Schweizer Pass und die Identitätskarte gibt es ausschließlich analog. Dies soll nun ändern. Der Bundesrat will in den nächsten Wochen den Gesetzesentwurf für die Schweizer E-ID ans Parlament verabschieden. Mit ihr soll man sich künftig auch digital ausweisen können – unkompliziert, sicher und schnell. Ein persönliches Vorsprechen ist dadurch seltener nötig. Stattdessen kann die Identifikation auch über das Smartphone erfolgen

SRFNEWS: Bewerbung, Ausweis, Testament - Swisscom und Orell Füssli wollen Verifizierungen digital machenDie Firmen wollen etwa eine rechtsgültige, digitale Unterschrift entwickeln. Inspiriert hat sie das Covid-Zertifikat. Sozusagen die rechtsgültige Fiatunterschrift. Die Swisscom, Garant für Filz, Intrasparenz und Ineffizienz, immer auf der Suche nach einem Monopol.

AARGAUERZEİTUNG: Orell Füssli baut in Aarau weiter aus: dritte Filiale am BahnhofEnde 2023 will OrellFüssli Thalia AG am Bahnhof ihre dritte Aarauer Filiale eröffnen. Mit dabei: Die braendlibasel. Für die neue, grosse Filiale müssen die Ladenflächen im Untergeschoss neu verteilt werden. aargauerzeitung bahnhofaarau

CASHCH: Orell Füssli plant für nächstes Jahr Eröffnung weiterer FilialenDer Buchhändler Orell Füssli, der aktuell über 49 Ladengeschäfte verfügt, expandiert im kommenden Jahr weiter. Sie sollte auf den Onlinehandel anstatt auf teure Filialen setzen. Ich gehe nicht wegen einem Buch in eine linksgrüne Stadt. Ich habe mir kürzlich Bücher bestellt, die auf Youtube empfohlen wurden. Orell Füssli war zu teuer. Die Zuschläge bekamen: Exlibris,Amazon und Kopp Verlag.

LUZERNERZEİTUNG: Orell Füssli auf Expansionskurs: '60 Filialen sind realistisch'Simona Pfister ist bei Orell Füssli Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für den Vertrieb bei der grössten Schweizer Buchhandlungs-Gruppe. Im Interview spricht sie über ihre Expansionspläne, Tiktok-Werbevideos und erklärt, wieso sie nichts von Zensur hält und wie sich die Buchpreise entwickeln werden.

FUW_NEWS: Investorentag – Orell Füssli will wachsenInvestorentag: Orell Füssli will wachsen: Die Industrie- und Handelsgruppe will in den nächsten Jahren in puncto Umsatz kräftig zulegen.

CASHCH: Orell Füssli will bis 2028 50 Prozent mehr Umsatz erzielenDie Industrie- und Handelsgruppe Orell Füssli will bis im Jahr 2028 rund 50 Prozent mehr Umsatz erzielen. Einen grossen Beitrag soll dabei das Digitalgeschäft leisten.

