Britischer Tourist rettet zwei Menschen bei Helikopterabsturz

Weil ein älterer Brite reaktionsschnell gehandelt hat, sind bei dem Absturz eines Helikopters am Petit Combin nicht noch mehr Menschen gestorben. Am 2. April ist am Gebirgslandeplatz Petit Combin im Unterwallis ein Helikopter abgestürzt. Dem Briten Edward Courage gelingt es, zwei britische Brüder aus dem rutschenden Helikopter zu stossen und damit zu retten. Die Umstände sind eigentlich perfekt, als der Helikopter am 2.

April mit sechs Personen zum Walliser Gebirgslandeplatz Petit Combin aufsteigt: Blauer Himmel, Sonnenschein und perfekter Powder-Schnee locken die Wintersportler. Kaum ein Lüftchen weht, dass dem Fluggerät gefährlich werden könnte. Der Helikopter rutscht aus noch ungeklärter Ursache am Hang herunter und löst zudem noch eine Lawine aus. Ein Skifahrer in einem zweiten Helikopter sieht alles mit an. «Wir sind nach ihnen auf der Südseite vom Petit Combin gelandet und haben die Lawine gesehen», sagt der Augenzeuge dem

Helikopterabsturz Petit Combin Rettung Lawine Schweiz

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bluenews_de / 🏆 20. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ein Neuer schlägt ein, ein Entscheid gibt zu redenDrei Erkenntnisse zum Rückrundenstart in der 2. Liga AFV

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Kriens-Luzern: Ein Comeback, ein Ausfall und ein RücktrittDie Krienser können sich mit einem Sieg in Genf den zweiten Platz sichern. Im Fokus stehen ein Comeback, ein Ausfall und ein Rücktritt.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Rothenhausen TG: Helikopterabsturz während FlugstundeAm Dienstagmittag ist ein Helikopter in Rothenhausen verunfallt.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Vétroz VS: Unfall bei Flugunterricht – eine Person bei Helikopterabsturz verletztAm Samstag, 16. März 2024, stürzte auf einem Übungsgelände in Vétroz ein Helikopter ab.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Eine Person bei Helikopterabsturz leicht verletztAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Helikopterabsturz bei Erlebnisflugplatz – keine VerletztenKurz vor Samstagmittag ist in Sitterdorf ein Helikopter abgestürzt. Die Kapo bestätigt einen entsprechenden Einsatz, es habe keine Verletzten gegeben.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »