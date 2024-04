Ella Moana Bürkli gewinnt den Jugenförderungs-Sportpreis der Stadt Chur

Ella Moana Bürkli gewinnt den Jugenförderungs- Sport preis der Stadt Chur . Die Tänzerin des Vereins Stellwerk Chur erklärt ihren speziellen Künstlername n. Und muss auf eine Tanzeinlage verzichten.Fürs Tanzen reicht es noch nicht. «Ich war einige Tage krank im Bett. Da fehlt mir noch etwas die Energie», sagt Ella Moana Bürkli auf der Bühne im Titthof.

Am Khuurer Sport Obig vom Mittwochabend wird die Breakdancerin des Vereins Stellwerk Chur mit dem Jugendförderungs-Sportpreis der Stadt Chur ausgezeichnet. Die Tänzerin überzeugte im vergangenen Jahr mit verschiedene Topklassierungen an nationalen sowie internationalen Anlässen. Und setzte sich in der Endabrechnung vor dem U16-Team der Calanda Broncos durch. Bürkli startet unter dem Künstlernamen Chili. Woher dieser kommt? Nicht etwa vom scharfen Gewürz. Sondern vom Haustier. «Die Familie ist mir unglaublich wichtig», so Bürkli. «Und zu dieser gehört eben auch unser Meerschweinchen Chil

Ella Moana Bürkli Jugenförderungs-Sportpreis Stadt Chur Tänzerin Verein Stellwerk Chur Künstlername Tanzeinlage Breakdancerin Topklassierungen Nationale Anlässe Internationale Anlässe U16-Team Calanda Broncos Künstlername Chili Familie Meerschweinchen Chili

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



suedostschweiz / 🏆 37. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stadt Chur: Verkehrsunfall – Rentnerin (70) im Kreisverkehr touchiert PostautoIn Chur ist es im Kreisel Chur Süd zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Postauto gekommen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Stadt Chur GR: Motorradfahrerin (21) nach Kollision mit Auto verletztAuf Ringstrasse in Chur ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Chur GR: Deutsche fährt 8 km/h zu schnell – und landet fast im KnastWegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung sollte eine Frau eine Strafe bezahlen. Obwohl nicht bewiesen werden konnte, dass sie wirklich am Steuer gesessen war.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Chur GR: Fingerabdruck-Ehering auf Spaziergang gefundenAls ihr Hund nach einem Spaziergang zurück ins Auto springt, fällt es Patrycja G. auf: Der kostbare Ehering mit dem eingravierten Fingerabdruck ihres Mannes ist weg.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Gewichtiger Abgang: Piranha Chur verliert NationalspielerinPiranha Chur verliert eine Nationalverteidigerin: Nach drei Jahren in Graubünden kehrt Doris Berger im Sommer zu Skorpion Emmental zurück. Eine Tschechin bleibt derweil in Chur.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Gemeinderats- und Stadtratswahlen Chur[node:np8_lead]

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »