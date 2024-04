Kürzlich veröffentlichte China s führendes Medium „People's Daily" einen Artikel auf der Titelseite mit dem Titel „Climb 'High' to 'New' and Cultivate New Momentum for Development", in dem die neuen Errungenschaften der Guide Group in der Chip-F&E und -Produktion vorgestellt und gewürdigt wurden. Im Laufe der Jahre hat sich Guide Sensmart („das Unternehmen") der technologischen Innovation verschrieben.

Von Infrarot-Komponenten bis hin zu umfassenden optoelektronischen Systemen hat das Unternehmen ein führendes Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionssystem für die gesamte Infrarot-Industriekette aufgebaut:2015 wurden gekühlte Infrarotdetektoren in die Serienproduktion aufgenommen; 2017 wurden hochleistungsfähige gekühlte einfarbige Megapixel-Infrarot-Detektorchips erfolgreich entwickelt;Im Januar 2024 hat das Projekt „Schlüsseltechnologien und Industrialisierung der Herstellung von Hochleistungs-Infrarot-Detektionschips" die Prüfung des Expertengremiums der Akademie bestanden

