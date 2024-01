Besondere Inseln vor der Küste von New York

Vor der Küste des US-Bundesstaats New York gibt es einige «besondere» Inseln, zum Beispiel: Hub Island, die kleinste bewohnte Insel der Welt die berühmt-berüchtige Rikers Island Roosevelt Island, die Insel für Kranke, Kriminelle und Verrückte Long Island, der Hot-Spot der New Yorker Oberschicht Aber so unterschiedlich diese auch sind, haben sie auch eine grosse Gemeinsamkeit: Sie alle können besucht werden.

Im Fall von Hub Island ist das zwar nur auf Einladung der Eigentümerfamilie möglich, aber: Ausgeschlossen ist es nicht. Man muss nur mit ihnen bekannt sein. Plum Island ist anders Gänzlich anders ist die Situation auf Plum Island. Hier helfen auch private Verbindungen nicht. Denn die rund sieben Quadratkilometer grosse Insel ist Sperrgebiet. Der Zugang ist nur für jene möglich, die eine offizielle Berechtigung haben. Ausnahmen werden da keine gemacht. Darum ist der Zugang beschränkt Grund dafür ist das im Jahr 1954 gegründete Plum Island Animal Disease Center (PIADC





Experte: Heftigkeit des Vulkanausbruchs in Island lässt etwas nach ++ Polizei warnt SchaulustigeWochenlang bebte auf Island die Erde. Die Menschen befürchteten, dass es zu einem vulkanischen Ausbruch kommen könnte. Jetzt ist es soweit. Ein Vulkanologe rechnet damit, der Ausbruch könnte bis zu zehn Tage andauern. Alle Entwicklungen erfahren Sie hier in unserem Newsblog.

Vulkanausbruch auf Island: Behörden evakuieren Ort GrindavikWochenlang bebte auf Island die Erde. Experten hatten schon eine Weile davor gewarnt, dass die Erdbeben Vorboten eines Vulkanausbruchs sein könnten. Am späten Montagabend war es dann so weit: Vulkanologe Luca Caricchi betont im Interview mit dieser Redaktion die Vorgeschichte: «Dies ist der vierte Ausbruch in diesem Gebiet seit 2021, nachdem es 800 Jahre lang keine vulkanische Aktivität gegeben hat.» Die Behörden hatten bereits nach der Erdbebenserie den Notstand ausgerufen und den 4000-Einwohner-Ort Grindavik evakuieren lassen. Nach dem Ausbruch wurden alle Straßen rund um Grindavik gesperrt. Sie werden Polizeiangaben zufolge auch in den kommenden Tagen gesperrt bleiben. Für die Bevölkerung besteht aber keine Gefahr. Auch am internationalen Flughafen Keflavik gibt es zurzeit keinerlei Behinderungen.

Hanfkalk-Haus in Island fertiggestelltEin Haus aus Hanfkalk wurde im nordischen Inselstaat Island fertiggestellt. Es ist das erste seiner Art in Island.

Wasserflugzeug-Check-in in New YorkTailwind Air bietet Passagieren ein einzigartiges Check-in-Erlebnis in New York City. Die Piloten Jack und John müssen aufgrund von Schneefall mit ihrer Cessna Caravan landen. Der Wasserflughafen bietet eine traumhafte Sicht auf Manhattan.

Klimawandel: 'Ich hoffe, dass der Kompensationsmarkt bald am Ende ist'Interview mit Carsten Warnecke vom New Climate Institute

Die Weihnachtsbotschaft 2023Die Weihnachtsbotschaft ist 2023 wichtiger denn je: Unsere Lebensqualität gründet in der christlichen Kultur. Jetzt herrscht ausgerechnet auch dort Krieg, wo die grossen Weltreligionen ihren Ursprung haben. Die Schweiz wirkt in dieser Zeit wie eine Insel der Glückseligen. Wissen wir, warum sie bedroht ist?

