SpaceX startet Starlink-Satelliten mit Direct-to-Cell-Fähigkeit

SpaceX hat die ersten Starlink-Satelliten mit Direct-to-Cell-Fähigkeit gestartet. 'Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein, um die digitale Kluft zu überbrücken und Menschen mobilen Zugang zu ermöglichen, die in schwer zugänglichen Regionen in der Schweiz sowie in den Ländern der teilnehmenden Mobilfunkanbieter leben', freut sich Provider, der mit SpaceX kooperiert. Der Start, der am Dienstagabend erfolgte, werde Tests auf amerikanischem Boden ermöglichen.

Gegen Ende 2024 sollen Salt-Abonnentinnen und -Abonnenten dann in der Lage sein, über SMS in Verbindung zu bleiben und von fast überall aus zu kommunizieren., um seinen Kunden in der Schweiz eine lückenlose Abdeckung bieten zu können. Salt-Abonnentinnen und -Abonnenten können den Dienst ohne zusätzliche Geräte oder Änderungen an ihrem Mobiltelefon nutzen - sofern sie 4G-fähig (LTE) sind.Bei der Starlink-Satellitenkonstellation wird eine niedrige Erdumlaufbahn genutzt. Eine wachsende Zahl globaler Telekommunikationsanbieter arbeitet bereits mit Starlink zusammen, um Text-, Sprach- und Datenübertragungen zu ermögliche





SwissITMagazine » / 🏆 15. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Börsen-Ticker : SMI vor gehaltenem Start - Franken weiter stark - US-Teuerungszahlen im FokusDank guter Vorlagen aus Übersee dürfte die Schweizer Börse am Mittwoch gehalten starten.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Börsen-Ticker : Euro fällt unter 0,94 Franken - US-Börsen vor höherem Start - SMI notiert unverändertAm letzten Handelstag vor Weihnachten notiert die Schweizer Börse gehalten. Der Franken zeigt weiter seine Muskeln.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

ALULA WIRD MIT DEM ERSTEN ALULA-FALKEN-CUP-TURNIER ALS ERSTE HEIMAT FÜR HISTORISCHEN SPORT IN SAUDI...Alula, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - - In KSA ansässige und internationale Falkner werden vom 28. Dezember bis zum 5. Januar im AlUla Mughayra Heritage Sports Village um ein...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Gruppe F: PSG weiter – Milan-Sieg nützt nur bedingtPSG wandte das erste Scheitern in der Gruppenphase der Champions League seit 2011 nicht ohne zu zittern ab. In einer hochattraktiven Partie in Dortmund war das Resultat noch das langweiligste.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »

Präsidentin der Harvard University tritt zurückClaudine Gay, die erste afroamerikanische Präsidentin der Harvard University, ist zurückgetreten. Sie stand unter Druck wegen Antisemitismusvorwürfen und Plagiatsvorwürfen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Hanfkalk-Haus in Island fertiggestelltEin Haus aus Hanfkalk wurde im nordischen Inselstaat Island fertiggestellt. Es ist das erste seiner Art in Island.

Herkunft: hanfmagazin - 🏆 31. / 55 Weiterlesen »