Sondersendung: Aufruhr der Bauern mit 3000 Traktoren in Berlin und eine längst fällige Lobeshymne auf die Landwirte. Lieber Herr Köppel, vielen Dank für die Berichterstattung zur Demo der Landwirte.

Nicht nur, dass in Deutschland völlig unzureichend, eigentlich so gut wie gar nicht berichtet wurde, sondern den Vogel hat der Bayerische Rundfunk - schon lange keine Stimme der CSU mehr, wie immer behauptet wird - abgeschossen, indem dort die Demo der Landwirte mit den Aktionen der letzten Generation verglichen wurde. Da haut‘s einem doch schon vom Ansatz den Vogel raus! In Itzehoe wurde ein großer Haufen Mist vor das Parteibüro von SPD und Grünen abgeladen. Hochachtung an die Bauern! Sie wehren sich und nehmen nicht widerstandslos hin was die Ampel beschließt. Ohne Gegenwehr können die Herrschaften machen was sie wollen. Ich stimme voll zu! Möchte aber trotzdem bemerken, dass die Sparmaßnahmen ausschließlich ärmere und mittlere Einkommen trifft. Da müsste man auch gleich im Januar auf die Barrikaden gehen





Geschmückte Traktoren und ein grosses «Danke» in HuttwilDer weihnächtliche Traktorenumzug durch Huttwil war ein voller Erfolg – mit Treichlern, Traktoren und einem Dank an die Bevölkerung.

Bauern: Lobby wehrt neue Öko-Auflage wieder abAb 2024 hätten die Bauern auf ihrem Ackerland die Biodiversität verstärkt fördern müssen. Nun zeichnet sich eine Verschiebung ab. Das sorgt für Streit – zwischen Bio Suisse und den Grünen.

Urner Bauern haben auf tiefem Niveau etwas mehr verdientLagebericht - Urner Bauern haben auf tiefem Niveau etwas mehr verdient: Die Einkommen stiegen letztes Jahr leicht. Den grössten Anteil am Verdienst haben auf den Höfen im Bergkanton die Direktzahlungen. Das zeigt der Lagebericht der Agro Treuhand.

Tausende Bauern protestieren in Berlin gegen SparmaßnahmenTausende Bauern haben sich vor dem Brandenburger Tor in Berlin eingefunden, um gegen die geplanten Sparmaßnahmen der deutschen Regierung zu protestieren. Die Spitzen der deutschen «Ampel»-Koalition haben eine Einigung über den Bundeshaushalt für 2024 erzielt, bei der Milliarden eingespart werden müssen. Unter anderem werden Abgaben erhöht und Ausgaben gekürzt, was auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat.

Daniel Jositsch: «Ich würde nochmals als Bundesrat kandidieren» – und er erklärt sich zu TrennungsgerüchtenDer Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch sorgte bei den Bundesratswahlen für Aufruhr. Gewählt wurde er jedoch wieder nicht. In der SP brodelt es, Jositsch selbst schwieg. Jetzt spricht er erstmals und nimmt Stellung zu den Trennungsgerüchten.

Parlament stellt sich gegen Kürzung der DirektzahlungenDas Parlament hat Pläne zur Kürzung der Direktzahlungen abgelehnt. Auch beim Budget für die Landwirtschaft wurden Einsparungen verhindert. Die Direktzahlungen für Bäuerinnen und Bauern bleiben auf dem gleichen Niveau wie 2023.

