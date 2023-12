Parlament stellt sich gegen Kürzung der Direktzahlungen

Das Parlament stellt sich gegen Pläne zur Kürzung der Direktzahlungen. Auch beim Budget für das BLW, die Winzer und die Zuckerrübenpflanzer bremsten National- und Ständerat den Bundesrat aus. Während der Wintersession debattiert das Parlament auch über das Budget der Jahre 2025 bis 2027.

(Bild: Archiv BauernZeitung) Im Rahmen der laufenden Wintersession haben der Stände- und der Nationalrat über das Bundesbudget für das kommende Jahr sowie über den Aufgaben- und Finanzplan 2025 bis 2027 debattiert. Dabei wurden auch die Mittel für die Landwirtschaft besprochen. Aktuell befindet sich die Vorlage in der Differenzbereinigung.Wie die Nachrichtenagentur SDA berichtet, werden die Direktzahlungen für die Bäuerinnen und Bauern auf dem gleichen Niveau belassen wie 2023. Damit werden auch im kommenden Jahr rund 2,8 Milliarden Franken zu diesem Zweck budgetiert. Damit erteilt das Parlament den Sparplänen des Bundesrates eine Absage: Dieser wollte im Bereich Direktzahlungen knapp 55 Millionen Franken spare





