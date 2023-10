«Aarau hat uns leider überholt»: Unterkulm will auch ein Beteiligungsbudget einführen

Der Unterkulmer Gemeinderat will, dass sich die Bevölkerung aktiver und einfacher an der Entwicklung des Dorfes beteiligen kann. Deshalb kommt an der Gemeindeversammlung vom 23. November das Beteiligungsbudget «Unter Kulmer Leben» zur Abstimmung. Das Konzept sieht vor, dass Unterkulm jedes Jahr 10’000 Franken in einen Fonds gibt und damit Projektvorschläge aus der Bevölkerung umgesetzt werden können.

Gemeindeschreiber Beat Baumann gab den Anstoss zum Beteiligungsbudget. «Es ist keine eigene Erfindung, das Konzept kennt man beispielsweise in Deutschland schon lange», erzählt Baumann. Oft seien die Abläufe zu kompliziert oder die Hürden zu hoch, wenn Leute aus der Bevölkerung etwas in der Gemeinde verändern möchten.Das soll sich dank «Unter Kulmer Leben» nun ändern.

31. August an den Gemeinderat senden. Dafür müssen sie das offizielle Formular nutzen und ein Konzept beilegen. Eine zusätzliche Hürde gibt es jedoch: Die Projektanträge müssen von mindestens zehn Einwohnern unterzeichnet werden. «Damit soll sichergestellt werden, dass die Projekte nicht nur für einzelne Personen sind, sondern einer grösseren Bevölkerungsschicht nützen», erklärt Baumann. headtopics.com

Aber grundsätzlich können alle Leute, Gruppen oder Vereine, die in Unterkulm wohnen oder Sitz haben, eine Idee einreichen. Es gebe keine Alters- oder Herkunftsbeschränkung, schreibt der Gemeinderat in den Erläuterungen zur Gmeind. Auch Menschen ohne Schweizer Pass sowie Kinder und Jugendlich dürfen also ihre Projekte vorlegen. Baumann ist gespannt auf die ersten Vorschläge, er sagt: «Wir hoffen, dass die Bevölkerung mitmacht.

Die Projektvorschläge werden der Bevölkerung vorgestellt, die Unterkulmerinnen und Unterkulmer sollen dann ihre Favoriten auswählen. Das Beteiligungsbudget wird unter den gekürten Ideen verteilt, diese müssen innert ein bis zwei Jahren umgesetzt werden. headtopics.com

Rund 11 Millionen Franken für einen dörflichen Campus: «Das Schulhaus soll Schulhaus bleiben»Im Vorfeld der Gemeindeversammlung hat der Tegerfelder Gemeinderat über die Schulraumerweiterung und einen ersten Planungskredit orientiert. Weiterlesen ⮕

Rund 11 Millionen Franken für einen dörflichen Campus: «Das Schulhaus soll Schulhaus bleiben»Im Vorfeld der Gemeindeversammlung hat der Tegerfelder Gemeinderat über die Schulraumerweiterung und einen ersten Planungskredit orientiert. Weiterlesen ⮕

Rupperswil AG: Zwei mutmassliche Einbrecher angehaltenIn der Nacht von Freitag auf Samstag konnte die Stadtpolizei Aarau zwei verdächtige Personen anhalten. Weiterlesen ⮕

– nach Kontrolle klickten die Handschellen ++ Aarau: Zum dritten Mal Handys aus Telecomcenter geklautIm Blaulicht-Ticker halten wir Sie mit den wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Aargau auf dem Laufenden. Klicken Sie in den einzelnen Meldungen auf den Link, um mehr zu erfahren. Weiterlesen ⮕

Gjorgjev und Hübel elektrisieren das Brügglifeld: Aarau wendet das Abstiegskampf-Szenario in extremis abDer FC Aarau bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Sieg, erkämpft sich gegen Schlusslicht Schaffhausen aber spät immerhin noch ein 1:1. Gjorgjev traf im Anschluss an einen Corner in der 85. Minute zum Ausgleich. Kurz darauf rettete Torhüter Hübel mit einer spektakulären Parade den Punkt. Weiterlesen ⮕

Der HSC Suhr Aarau siegt im Cup – und muss den nächsten Verletzungs-Schock verdauenDie Aargauer setzen sich im Sechzehntelfinal in Kreuzlingen deutlich durch. Für Kummer sorgt jedoch die Verletzungsnachricht um einen wichtigen Rückraumspieler. Weiterlesen ⮕