Zürich: Soll sich die Stadt vom Kanton abspalten?

Viele Grenzen sind sinnlos, dem historischen Zufall geschuldet. Für Kantonsgrenzen gilt dies in besonderem Mass. Obwalden und Nidwalden zum Beispiel sind zwei getrennte Halbkantone, obwohl sie sich weder landschaftlich noch politisch-strukturell nennenswert unterscheiden.

Vielmehr haben es die Wahlen vom 22. Oktober eindrücklich bestätigt: Stadt und Land im Kanton Zürich sind zwei Planeten, die in unterschiedliche Richtungen driften. Die Städte Zürich und Winterthur wählten linker denn je, während das übrige Kantonsgebiet fast monokulturell auf die SVP vertraut.Die Vorstösse aus SP und SVP, die nach einer formellen Trennung rufen, liegen daher richtig.

Umso weniger verständlich ist die Haltung der Zürcher Stadtregierung. Sie lehnt einen städtischen Halbkanton unter anderem mit dem Argument ab, dass eine grössere Verwaltung nötig würde. Das ist Unsinn: Die Stadtverwaltung ist barock genug. Die Mittel umzuschichten, sie zielgerichteter einzusetzen, könnte vollauf genügen. headtopics.com

Wenn eine Kantonsgrenze irgendwo überhaupt noch Sinn ergibt, dann hier: zwischen Land und Stadt Zürich. Dagegen spricht im Grunde als einziges valables Argument nur der Schneeballeffekt: Blüht der Stadtkanton Zürich erst einmal richtig auf, wird als Nächstes wohl Winterthur für sich dasselbe fordern.Der Frust der Linken ist verständlich.

Doch das eigentliche Grundproblem ist, dass die politischen Grenzen nicht mit den Bedürfnissen der Bevölkerung übereinstimmen. Den Yogalehrer an der Langstrasse in Zürich und die Bäuerin in Fischenthal trennen nicht nur fast 45 Minuten mit dem Auto (oder 2 Stunden und 45 Minuten mit dem Velo), sondern auch 52,5 Wählerprozentpunkte der SVP. Deren Wähleranteil ist im Kreis 4 und 5 mit 7,3 Prozent am tiefsten und in Fischenthal mit 59,8 Prozent am höchsten. headtopics.com

