Mamablog: Empty-Nest-Syndrom mal anders: Die Kinder ziehen aus

Als Mutter von Teenagern wirkt die Situation für mich wie ein Traum: meine eigenen vier Wände, niemand, der nach dem Abendessen fragt, ob noch Joghurt im Kühlschrank ist oder ob ich sie irgendwo abholen kann. Meine eigene Wohnung hatte ich zum letzten Mal mit 24, bevor ich meinen Mann kennenlernte. Als Einzelkind fiel mir das Teilen immer schon schwer, aber 26 Jahre lang keinen eigenen Raum für mich zu haben, ist das Allerletzte.

Vielleicht liegt das auch an meiner Leidenschaft fürs Schreiben. Schon Virginia Woolf wusste, dass Schreibende Geld und ein Zimmer für sich allein benötigen, wie sie in ihrem viel zitierten feministischen Essay betonte. Sowohl Knecht als auch ich – sowie die meisten meiner Kolleginnen – sind allerdings seit Jahren weit entfernt von diesem Ideal. Knecht erinnert sich, wie sie als junge Autorin mit Kopfhörern am Küchentisch sass und ihre Zwillinge um sie herumwuselten.

Dies gelingt ihr mit viel Humor, Selbstreflektion und Ironie. Nie wird sie pathetisch oder kitschig. Und genau das macht diese Analyse des Loslassens so lebensnah. Denn auch beim Auszug der Kinder verhält es sich eben so: Wenn eine Türe schliesst, geht eine andere auf. Im besten Fall eine in den eigenen vier Wänden.

Doris Knecht: «Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe». 2023, Hanser Berlin, 240 Seiten, rund 30 Franken.

:

SRFNEWS: SRF-Bestenliste - Die besten Bücher im NovemberSchon in ihrem Debütroman zeigte die Schweizer Autorin Gianna Molinari ein Faible für ungewöhnliche Orte und Ideen. «Hier ist noch alles möglich» spielte in einer stillgelegten Fabrik, in der ein Wolf gejagt wurde. Das Debüt war für den Schweizer Buchpreis nominiert.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Gedenkstätte Yad Vashem öffnet Räume für Schüler aus GrenzregionDie Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem öffnet ein Gebäude, damit die evakuierten Kinder aus Südisrael wieder zur Schule gehen können.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: – nach Kontrolle klickten die Handschellen ++ Aarau: Zum dritten Mal Handys aus Telecomcenter geklautIm Blaulicht-Ticker halten wir Sie mit den wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Aargau auf dem Laufenden. Klicken Sie in den einzelnen Meldungen auf den Link, um mehr zu erfahren.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Rekordhohe Anzahl: Über 60'000 Menschen sind in der Schweiz im letzten Jahr aus der Kirche ausgetretenDie katholische und die protestantische Kirche der Schweiz müssen so viele Schäfchen ziehen lassen, wie noch nie.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

BAZONLİNE: Zombies ziehen durch Basel: Die Untoten hatten VerspätungZum zwölften mal machten am «Zombie Walk Basel» zig unheimliche Gestalten die Stadt unsicher – blutverschmiert und röchelnd. Die BaZ war mit der Videokamera dabei.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen »