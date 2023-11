39-jähriger Mann wegen Sextortion verhaftet

Die Bestrebungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich in diesem Bereich zeigen Wirkung. Im September konnte im Zusammenhang mit einem umfangreichen Fall von Sextortion ein 39-jähriger Mann im Kanton Zürich verhaftet werden.

Gestützt auf eine Anzeige sowie mehrere NCMEC-Meldungen nahm die Kantonspolizei Zürich unter der Leitung der Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich Ermittlungen gegen eine Täterschaft auf, die im Internet Minderjährige zur Herstellung von Bildmaterial sexuellen Inhalts genötigt haben soll. Im Laufe der Untersuchung erhellte, dass es sich bei der Täterschaft mutmasslich um einen 39-jährigen Schweizer handelt, welcher im September 2023 im Kanton Zürich verhaftet werden konnte. Der 39-Jährige steht unter Verdacht, in den Jahren 2017 bis 2022 auf diversen Social-Media-Plattformen zahlreiche Minderjährige und junge Erwachsene weiblichen und männlichen Geschlechts unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zunächst dazu gebracht zu haben, ihm Nacktbilder von sich zu schicke

