Neue Rooftop-Outdoor-Bar und Restaurant «Elf» öffnet in Zürich

Ab kommenden Mittwoch öffnet mit dem «Elf» eine zauberhafte Rooftop-Outdoor-Bar und Restaurant mit winterlicher Atmosphäre. An bester Lage der Limmatstadt, auf der geräumigen Terrasse vom Kongresshaus Zürich, bietet das Pop-Up beste Drinks und Glühwein in einer feierlichen Bar, Winterköstlichkeiten in schmucken Gondeln und Tapas mit Zürichsee-Sicht.

Das gab es noch nie: Die beiden Pop-Up-Gastro-Spezialisten Freundeskreis und Pointbreak Group machen mit der Kongresshaus Zürich AG gemeinsame Sache und bringen ab 15. November den neuen Wintertreffpunkt für das urbane Zürich auf die Kongresshaus-Terrasse. Mit einer Guerilla-Aktion wurde für das neue Pop-Up «Elf» bereits am Samstag an der Bahnhofstrasse mit einem Elfenzug und Holzschlitten auf das neue Highlight am Zürichsee aufmerksam gemacht. Mit vielen Lichtern, lauschigen Wärmequellen, Leckereien der Winterkulinarik sowie Glühwein und Co. verspricht das «Elf» mit seiner exklusiven Lage ab 15. November bis 23. Dezember die Stimmung trotz der eisigen Kälte zum Kochen zu bringe

20MİN: Bundesliga: Böller verletzte bei Augsburg-Spiel elf PersonenDie Bundesliga-Partie zwischen Augsburg und Hoffenheim muss wegen eines Knallkörper unterbrochen werden. Insgesamt wurden dabei elf Personen verletzt.

FUW_NEWS: Börsenbericht vom 13. November 2023: SMI mit freundlichem Auftakt | Julius Bär, Sandoz und VAT gefragtDer aktuelle Bericht vom Schweizer Aktienmarkt und ein Überblick der wichtigsten Geschehnisse an Wallstreet, den asiatischen Börsen sowie den Devisen- und den Rohstoffmärkten.

FİNEWS_CH: Anlagefonds handeln, ohne auf den Preis zu warten?SIX und Julius Bär ermöglichen das schon seit zehn Jahren: Anlegerinnen und Anleger können Sponsored Funds transparent, automatisiert und in Echtzeit handeln – genau wie Aktien.

SCHWEİZERBAUER: Ein Adventskalender mit Regionalprodukten«Das Beste aus dem Westen des Waadtlandes» gibt es jetzt in einem Adventskalender. 12 Regionalprodukte und 12 Gutscheine für touristische Aktivitäten in der Region verkürzen die Zeit bis Weihnachten. Der Kalender wird von einem Verein zur Förderung der regionalen, auch landwirtschaftlichen Entwicklung herausgegeben.

SCHWEİZERBAUER: Frühe Besamung erhöht LebensleistungAls verlässliche Faustregeln für Aufzuchttiere gelten das Besamen mit 400 kg und das Kalben mit 600 kg Körpergewicht. Dann werden die höchsten Lebensleistungen und damit die beste Wirtschaftlichkeit erzielt. Der Fokus auf optimale Gesundheit und Entwicklung vom Kalb bis zum ersten Abkalben lohnt sich.

