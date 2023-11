Ethiopian Airlines bestellt elf A350-900 und weitere Flugzeuge bei der Dubai Airshow 2023

Die Pandemie ist überwunden, Airlines und Flugzeugbauer sind im Aufwind. Das schlägt sich in Aufträgen bei der Dubai Airshow 2023 nieder. Sehen Sie hier alle Orders in der Übersicht.Die erste Order an Tag 3 der Dubai Airshow kommt von Ethiopian Airlines. Die Fluggesellschaft hat mit Airbus eine Absichtserklärung für den Kauf von weiteren elf A350-900 unterschrieben. Damit erhöht sich der Auftragsbestand der Airline für den A350 auf insgesamt 33 Flugzeuge, darunter vier A350-1000.

Die erste Order an Tag 3 der Dubai Airshow kommt von Ethiopian Airlines. Die Fluggesellschaft hat mit Airbus eine Absichtserklärung für den Kauf von weiteren elf A350-900 unterschrieben. Damit erhöht sich der Auftragsbestand der Airline für den A350 auf insgesamt 33 Flugzeuge, darunter vier A350-1000.Ethiopian Airlines bestellt elf Boeing 787-9 und 20 Boeing 737 Max. Außerdem hat sich die Fluggesellschaft die Möglichkeit gesichert, den Auftrag um weitere 15 Boeing 787 und weitere 21 Boeing 737 Max aufzustocke

MACWELT: Erste Eindrücke vom neuen iPhone 15Ein Bericht über die ersten Eindrücke und Fotos der neuen iPhone 15-Modelle nach der Keynote 'Wonderlust' in Cupertino.

PRESSEPORTAL_CH: Neue Rooftop-Outdoor-Bar und Restaurant «Elf» öffnet in ZürichAb kommenden Mittwoch öffnet mit dem «Elf» eine zauberhafte Rooftop-Outdoor-Bar und Restaurant mit winterlicher Atmosphäre. An bester Lage der Limmatstadt, auf der geräumigen Terrasse vom Kongresshaus Zürich, bietet das Pop-Up beste Drinks und Glühwein in einer feierlichen Bar, Winterköstlichkeiten in schmucken Gondeln und Tapas mit Zürichsee-Sicht.

SWİSSITMAGAZİNE: 20 Jahre Patch Tuesday: Microsoft blickt auf die Geschichte der Windows-Updates zurückDer erste Windows-Patchday ging vor rund 20 Jahren über die Bühne und findet seitdem jeden zweiten Dienstag im Monat statt. Der zuständige Vice President John Cable blickt auf die Patch-Geschichte zurück.

BILANZ: Louis Erard: Der Turnaround ist spektakulärHerr Emch, bevor Sie vor vier Jahren die Leitung von Louis Erard übernahmen, hatte das Unternehmen ein Jahrzehnt lang immer wieder Verluste eingefahren und nach Luft geschnappt. Wie weit sind Sie heute mit dem Wiederaufbau? Wir haben die erste Stufe erreicht: Louis Erard ist zu einer begehrenswerten Marke geworden, der man folgt. Sie strahlt eine eigene Atmosphäre aus, hat eine Gemeinschaft von Fans und einen Platz auf dem zweiten Markt – wo manche Uhren ein Vielfaches des Neupreises kosten, was in unserem Preissegment ungewöhnlich ist. Wie schlägt sich diese Stufe in Zahlen nieder? Ich gebe keine Umsatzzahlen bekannt. Aber ich kann Ihnen sagen, dass der Turnaround spektakulär ist und meine Erwartungen übertrifft. Das Jahresvolumen hat die 4000er-Marke überschritten: Dieses Jahr werden wir bei 4500 Uhren landen. Von diesen 4500 Uhren werden ein Drittel direkt verkauft, zwei Drittel über das Vertriebsnetz. Beginnen wir mit dem Vertrieb: Wo haben Sie angesetzt, und wie sieht das aktuelle Vertriebsnetz aus? Der Vertrieb wurde von Grund auf neu formatiert

CASHCH: Immobilienkonzerne in Schwierigkeiten aufgrund der ZinswendeDie Zinswende und die rekordmäßigen Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben zu Schwierigkeiten bei Immobilienkonzernen wie Signa Holding und Swiss Property geführt.

