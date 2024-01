24-Jähriger beschimpft und bedroht Polizisten am St.Galler Hauptbahnhof

Am Montagnachmittag musste die St.Galler Stadtpolizei wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen beim Hauptbahnhof ausrücken. Wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst, widersetze sich dabei eine Person den polizeilichen Anordnungen und wollte sich nicht kontrollieren lassen. Zudem habe der 24-jährige Mann die Polizisten mehrmals beschimpft und Drohungen gegen sie ausgesprochen. Der Schweizer sei auf den Polizeiposten gebracht worden.

Wie es im Communiqué weiter heisst, beruhigte er sich nach kurzer Zeit und wurde zur Angelegenheit einvernommen





