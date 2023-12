Bahnhof: Aus Gewerbefläche wird Kunstraum

Mehrere Monate stand sie leer, erst vor kurzem wurde sie wieder bezogen: die ehemalige Gewerbefläche von Tchibo in der Rathausunterführung am St.Galler Hauptbahnhof. Die Türe des Geschäfts ist allerdings geschlossen, denn verkauft wird nichts. Stattdessen sind surrealistische Leuchtobjekte von Zuzanna Weiss und Christian Altherr zu sehen.. Entstanden sind sie im Auftrag der SBB. Sie ist allerdings nicht dafür verantwortlich, dass sie nun am St.Galler Bahnhof gezeigt werden.

Wie Moritz Weisskopf von der SBB-Kommunikationsabteilung auf Anfrage schreibt, handelt es sich um ein Projekt der Standortförderun





