St.Galler Bär: Von der Bernegg ins Klosterviertel +++ Grosse Menge Feuerwerk gestohlen +++ Kuhglocken und Durchfall am Strassenrand Was passiert gerade in der Stadt St.Gallen und in ihrer Umgebung? Im Ticker finden Sie aktuelle News aus St.Gallen und den umliegenden Gemeinden. Ob ein Brand, ein Unfall, ein politischer Entscheid oder ein Promi, der Schlagzeilen macht: Hier finden Sie einen bunten Mix aus Nachrichten, Bildern und unterhaltsamen Geschichten aus St.Gallen.

Die Falkenburg zügelt im Februar von der Bernegg in die Stadt hinunter. Die Gäste werden ab Februar im Klosterviertel bewirtet. Die Aussicht ist dort zwar nicht ganz vergleichbar. Aber immerhin muss man weniger Treppen steigen. Und ins historische Ortsbild fügt sich die Falkenburg obendrein ganz wunderbar ein.Seit über 60 Jahren entfachen die Römpler am letzten Abend vor Silvester das Römpelfeuer auf dem Schulhausplatz Bruggen. Diesen Samstag wird es um 19.15 Uhr so weit sein.Wenn am Silvestervorabend der Rappensteiner übers Land reitet, bringt er Schrecken und Leid mit sic





Auszeichnung für St.Galler ExperimentierkofferErfolgsmeldung für das von der St.Galler Innovationsgesellschaft entwickelte Projekt «Simply Nano 2». Wie die Innovationsgesellschaft mitteilt, hat der der Nano-Experimentierkoffer für Schulen den diesjährigen Worlddidac-Award erhalten. Das Bildungsprojekt wurde im Rahmen der Swissdidac & Worlddidac-Messe in Bern mit dem begehrten Preis ausgezeichnet.

Fabbrica del Panettone spendet an die Krebsliga Ostschweiz +++ Gossau: Autos kollidieren – Fahrer alkoholisiert +++ Neues Pächterpaar für Vordere BerneggNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events.

Bahnhof: Aus Gewerbefläche wird KunstraumMehrere Monate stand sie leer, erst vor kurzem wurde sie wieder bezogen: die ehemalige Gewerbefläche von Tchibo in der Rathausunterführung am St.Galler Hauptbahnhof. Die Türe des Geschäfts ist allerdings geschlossen, denn verkauft wird nichts. Stattdessen sind surrealistische Leuchtobjekte von Zuzanna Weiss und Christian Altherr zu sehen.. Entstanden sind sie im Auftrag der SBB. Sie ist allerdings nicht dafür verantwortlich, dass sie nun am St.Galler Bahnhof gezeigt werden. Wie Moritz Weisskopf von der SBB-Kommunikationsabteilung auf Anfrage schreibt, handelt es sich um ein Projekt der Standortförderung

«Mir ist ein Steinchen vom Herzen gefallen»: Der St.Galler Casino-Direktor kann für die nächsten 20 Jahre planenErleichterung, Freude, Zukunftspläne: Die Betreiber des Casinos St.Gallen freuen sich, dass sie die Konzession für den Spielbetrieb für die nächsten zwanzig Jahre erhalten haben. Im Interview spricht Direktor Richard Frehner über den schwierigen Casino-Markt, das neue Unterhaltungsangebot und darüber, wie er sein Casino fit für die nächsten zwanzig Jahre machen will.

Immobilien- und Einzelhandels-Holding Signa beantragt InsolvenzverfahrenDie Immobilien- und Einzelhandels-Holding Signa des österreichischen Investors René Benko ist zahlungsunfähig. Am Mittwoch beantragte sie ein Insolvenzverfahren in am Wiener Handelsgericht. Das insolvente Firmenimperium des österreichischen Investors René Benko reicht auch in die Schweiz: Er ist Mitbesitzer der Globus-Kaufhäuser und steht bei Julius Bär mit 600 Millionen Franken in der Kreide. Die Krise bei der Signa Holding des Tiroler Immobilieninvestors René Benko verschärft sich: Sie musste am Mittwoch am Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag einreichen. Ausserdem hält sein Firmenimperium über 600 Millionen Franken an Krediten der Privatbank Julius Bär. Welche Auswirkungen die Pleite der Signa Holding auf das gesamte Firmengeflecht haben wird, ist derzeit noch unklar. Das Imperium besteht aus über 1000 ineinander verschachtelte Gesellschaften, Untergesellschaften und Einzelimmobilien. In der Schweiz ist neben dem Warenhaus Globus auch die Bank Julius Bär von der Entwicklung betroffen. Noch halten sich die Auswirkungen aber in Grenzen.

ZKB empfiehlt drei aussichtsreiche Kantonalbank-Aktien zum KaufDie Zürcher Kantonalbank setzt neu auf die Banque Cantonale de Genève und hält an der Kaufempfehlung für die St. Galler und Luzerner Kantonalbank fest.

