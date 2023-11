Tensões aumentam na fronteira entre Israel e Líbano

Essa guerra é diferente das outras porque acontece em um momento em que as frágeis linhas que dividem o Oriente Médio estão estremecidas. Há pelo menos duas décadas, a maior divisão na fragmentada paisagem geopolítica da região tem sido entre amigos e aliados do Irã e amigos e aliados dos Estados Unidos.

O núcleo da rede de apoio iraniana, às vezes chamada de "eixo de resistência", é formado pelo Hezbollah no Líbano, pelo regime de Bashar al-Assad na Síria, pelosE o país está se aproximando da Rússia e da China, transformando-se em um elemento relevante nas ações russas na Ucrânia. Além disso, a China compra grandes quantidades de petróleo do Irã.e destruir dezenas de milhares de residências, maior será o risco de um conflito envolvendo integrantes dos dois polos geopolíticos.As tensões na fronteira entre Israel e Líbano estão aumentando lenta e gradualmente. Nem Israel, tampouco o Hezbollah querem uma guerra em larga escal

:

JORNALOGLOBO: Data centers estão causando tensões devido ao consumo de águaA crescente 'sede' de data centers, que utilizam água para resfriar processadores, começa a causar tensões nos territórios onde estão localizados. Os moradores de The Dalles, uma pequena cidade do Oregon, vivem um paradoxo. Embora a cidade esteja localizada às margens do poderoso Rio Columbia, seu clima é quase desértico: as chuvas são escassas e, há dois verões, a temperatura chegou perto de 48ºC. A ameaça de restrições de água paira sobre os 15 mil habitantes da cidade há algum tempo. É por isso que eles não ficaram felizes ao saber, no início deste ano, que mais de um quarto do consumo total desse precioso recurso natural vem de um data center (centro de processamento de dados) do Google. De acordo com o site de notícias local Oregon Live, a instalação triplicou seus gastos nos últimos cinco anos, e o Google planeja abrir mais dois centros de dados na Bacia de Columbia.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

CARTACAPİTAL: Governo brasileiro se posiciona sobre conflito no Oriente MédioOs últimos seis dias colocaram à prova a tentativa do governo brasileiro de se manter equidistante sobre o conflito no Oriente Médio, em meio aos incessantes bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza, em resposta ao ataque de 7 de outubro executado pelo Hamas.

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Terrorismo ou crime de guerra: entenda por que fala de Lula sobre ações de Israel em Gaza é alvo de críticasTerrorismo ou crime de guerra: entenda por que fala de Lula sobre ações de Israel em Gaza é alvo de críticas . Clique na foto

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Hamas acusa Israel de deturpar negociações sobre refénsO grupo terrorista Hamas acusou Israel de deturpar as negociações mediadas pelo Catar sobre a possível libertação de reféns. Segundo levantamento da AFP, 34 dos 239 reféns são menores de idade.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

VEJA: Ministro da Defesa de Israel afirma que Hamas perdeu o controle da Faixa de GazaO ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que o grupo militante palestino Hamas “perdeu o controle” da Faixa de Gaza, depois de 16 anos. Durante uma reunião com prefeitos de cidades israelenses na fronteira de Gaza, contradizem uma fala anterior do premiê.

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Hamas acusa Israel de deturpar negociações sobre libertação de refénsDe acordo com levantamento da agência de notícias AFP, que identificou 208 dos 239 reféns contabilizados pelas autoridades israelenses, ao menos 34 deles são menores de idade. O Hamas acusou Israel de "deturpar" as negociações mediadas pelo Catar sobre a possível libertação de alguns reféns em troca da soltura de 200 crianças e 75 mulheres que estão presas em Israel.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »