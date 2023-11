Nova lei permite uso de telemedicina em municípios com dificuldade de acesso a médicos peritos

Tecnologia poderá ser usada em municípios com 'difícil provimento' de médicos peritos ou tempo de espera por procedimento elevadoaprovada no último dia 1º no Senado. Uma das principais ferramentas trazidas pelo texto é a possibilidade de uso no telemedicina nas perícias do órgão.

A lei cria o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS), que terá uma duração inicial de nove meses, podendo ser prorrogado por mais três, e vale para:serviços médicos periciais com prazo judicial expirado, agendamento acima de 30 dias ou realizados em unidades sem oferta regular de atendimento; exames periciais de servidores públicos federais em casos de licença para tratamento de saúde ou por motivo de doença de familiar ou dependente. De acordo com a norma, o atendimento à distância via telemedicina será utilizado em cidades com poucos médicos peritos ou onde o tempo de espera esteja elevado. A relação de municípios deve ser elaborada pelo Ministério da Previdência Socia

