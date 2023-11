Governo brasileiro se posiciona sobre conflito no Oriente Médio

Os últimos seis dias colocaram à prova a tentativa do governo brasileiro de se manter equidistante sobre o conflito no Oriente Médio, em meio aos incessantes bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza, em resposta ao ataque de 7 de outubro executado pelo Hamas.

Na semana passada, a conduta do embaixador israelense no Brasil ameaçou instalar uma crise diplomática e deu munição às milícias digitais da extrema-direita, enquanto a gestão Lula (PT) tentava viabilizar a repatriação dos brasileiros retidos no enclave palestino. Desde então, Lula também subiu o tom nas críticas ao governo israelense e usou o termo 'terrorismo' para se referir à violência da ação do Exército de Benjamin Netanyahu em Gaza. A intensificação das críticas do presidente ao Estado israelense geraram a reação de entidades ligadas ao país. Segundo a Confederação Israelita do Brasil, por exemplo, afirmações “equiparando as ações de Israel ao grupo terrorista Hamas são equivocadas e perigosas

:

EXAME: G7 apoia pausas humanitárias em Gaza e pede ao Irã que não desestabilize Oriente MédioFormado por Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, o G7 divulgou comunicado nesta quarta-feira, 8 após reunião de seus ministros das Relações Exteriores em Tóquio

Fonte: exame | Consulte Mais informação »

CARTACAPİTAL: Live exclusiva: O futuro da guerra Israel-Gaza, sob olhar de um especialista em Oriente MédioAssinantes de CartaCapitalt e membros do canal no YouTube poderão fazer perguntas a Marcos Paulo Pimentel; acompanhe, ao vivo, nesta quarta-feira 8

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

O_ANTAGONİSTA: Teerã financia o Hamas para impedir a paz no Oriente Médio, diz ministro israelenseEm Bruxelas, o ministro das Relações Exteriores israelense, Eli Cohen, afirmou que o Irã quer evitar a normalização das relações...

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Waack: Operação da PF coloca o Brasil no mapa da geopolítica do Oriente MédioPolícia Federal prendeu hoje duas pessoas acusadas de planejar atos terroristas no Brasil em nome do grupo

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

VEJA: EUA rejeitam governo de Israel em Gaza, mas admitem controle ‘temporário’Declaração ocorre após premiê israelense, Benjamin Netanyahu, afirmar que seu país será responsável por Gaza 'por tempo indefinido' após o fim da guerra

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação »

SBTNEWS: Brasileiros podem sair de Gaza na 5ª feira, segundo governo brasileiroBrasileiros podem sair de Gaza na 5ª feira, segundo governo brasileiro

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação »