Vitória-BA garante vaga na Copa do Brasil de 2024 após título da Série B

O título da Série B fez o Vitória-BA confirmar uma vaga na Copa do Brasil de 2024. O Leão da Barra se tornou o 84º participante garantido no maior mata-mata nacional (veja lista no final da matéria). No total, serão 92 participantes em busca do prêmio milionário e uma vaga direta para Copa Libertadores de 2025. As vagas ainda não confirmadas serão distribuídas por meio do Campeonato Brasileiro e da Copa Santa Catarina.

Os sete times mais bem colocados no Brasileirão estarão garantidos na próxima Copa do Brasil junto do campeão do torneio catarinense. O Vitória é o quinto garantido diretamente na terceira fase do torneio. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reserva vaga para 12 clubes do país. O time baiano junta a Ceará (campeão da Copa do Nordeste), Goiás (campeão da Copa Verde), Fluminense (campeão da Copa Libertadores) e São Paulo (atual campeão do torneio). As outras sete vagas são distribuídas entre os mais bem colocados no Campeonato Brasileir

: