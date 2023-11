Taylor Swift revela inspiração para novo álbum

O descreveu como "a história de 13 noites sem dormir espalhadas ao longo da minha vida... uma jornada através de doces sonhos e pesadelos, os caminhos que percorremos e os demônios que enfrentamos". Em postagem no Instagram, Swift revelou que a faixa de abertura do álbum, Lavender Haze, foi inspirada no seu relacionamento de seis anos com o ator britânico Joe Alwyn.

Taylor Swift faz Seattle tremer: shows geram atividade equivalente a terremoto de magnitude 2,3 Sempre que Swift lança um novo álbum, o mais difícil é imaginar como ele será. Ela geralmente muda de gênero a cada dois álbuns. Mas, como todos os grandes compositores, Swift desenvolveu uma linguagem musical própria, nunca seguindo o mesmo roteiro, mas sempre fazendo seu esforço valer a pena, segundo suas próprias palavras. Ao longo dos anos, a estrela do pop ofereceu ao público diversas explicações sobre o seu processo criativo. Aqui estão algumas delas. A inspiração pode surgir a qualquer momento e em qualquer lugar. Mas Swift costuma descrever a inspiração como uma presença física, espiritua





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Taylor Swift lança álbum “1989 (Taylor’s Version)”, com cinco faixas inéditasEsse é o quarto álbum que a cantora regrava após briga com antiga gravadora; saiba mais

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Taylor Swift lança '1989 (Taylor's Version)': entenda por que cantora regrava os próprios discosEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Taylor Swift lança novo '1989': entenda por que a cantora precisou regravar o próprio álbumÁlbum original foi lançado no dia 27 de outubro de 2014 e marcou a transição da cantora do country para o pop

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Taylor Swift relança álbum e anima Corinthians antes de clássicoExistem coisas que você não explica, simplesmente sente. Assim é a relação entre Taylor Swift e Corinthians, uma das maiores aleatoriedades..

Fonte: Lance! - 🏆 23. / 22,5 Consulte Mais informação »

Anitta, Matuê e Taylor Swift; saiba quem foram alguns dos ganhadores do MTV EMA 2023No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »

‘Five Nights at Freddy’s’, o terror que venceu Taylor Swift nos cinemasLonga inspirado em videogame e show da cantora americana impulsionaram a renda das bilheterias nacionais nesse final de semana

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92,4 Consulte Mais informação »