Taylor Swift relança álbum e anima Corinthians antes de clássico

Taylor Swift é muito Corinthians! Cantora relança álbum e anima Fiel antes de decisão contra o Santos

Artista divulgou nesta sexta (27) a nova versão de"1989" e a reacendeu a relação mística com o Timão antes de clássico decisivo, uma das maiores aleatoriedades do futebol.

Porém, apesar de perder para o Coelho, o clube paulista reverteu o placar no jogo de volta e garantiu a classificação à semifinal da Copa do Brasil, reafirmando a 'união sinistra'.O que parecia"Gonna be forever" (vai ser pra sempre), acabou em"down in flames" (em chamas). A quebra da parceria de sucesso mais relevante no futebol brasileiro desde Romário e Bebeto aconteceu em 2021. headtopics.com

A vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0, na quarta-feira (25), marcou o último jogo da equipe antes da apresentação da nova versão de"1989", divulgado nesta sexta (27). Com o resultado, o Timão subiu na tabela de classificação da Série A e saltou justamente para a décima terceira colocação.

Dias antes do novo lançamento de Taylor Swift, Gil e Romero brilharam na vitória do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)"1989" é o quarto disco que a"Loirinha" regrava, após relançar"Feerless (Taylor's Version)","Red (Taylor's Version)" e"Speak Now (Taylor's Version)". headtopics.com

Com a 'benção' da artista, o Corinthians encara o Santos na Neo Química Arena, às 18:30. O jogo é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

