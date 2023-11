Turista é morto durante assalto em Copacabana

Gabriel Mongenot, de 25 anos, dormia nas areias de Copacabana, quando, no susto, foi abordado por assaltantes, esfaqueado e morto. O turista de Mato Grosso do Sul Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, foi morto durante assalta na madrugada deste domingo. Ele estava na cidade para o show da cantora Taylor Swift, previsto para este domingo, no Engenhão.

Em 48 horas, Jonathan Batista Barbosa, de 37 anos, foi preso duas vezes sob a suspeita de ter participado de crimes em Copacabana: o furto de 80 barras de chocolate e a morte com 23 facadas de um jovem turista na praia. Os casos entraram para a lista de sua ficha criminal, em que já constavam tráfico, duplo homicídio, violência doméstica, flagrante por furto, roubo e posse ilegal de arma de fogo. No último sábado, a Justiça determinou que ele fosse solto, mas que não chegasse perto da loja de departamentos onde havia furtado os doces





