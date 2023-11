Sam Altman se junta à Microsoft após ser destituído do cargo de CEO da OpenAI

Sam Altman, que foi destituído do cargo de CEO da OpenAI (criadora do ChatGPT) na última sexta-feira (17), está se juntando à Microsoft, disse a gigante da tecnologia nesta segunda-feira (20). Enquanto isso, Emmett Shear, ex-CEO do serviço de streaming Twitch, ingressará na OpenAI. A demissão do CEO da OpenAI aconteceu abruptamente, de acordo com um dos cofundadores da empresa, que disse que também foi rebaixado e depois pediu demissão.

Greg Brockman, cofundador e ex-presidente da OpenAI que renunciou após a demissão de Altman, também está ingressando na Microsoft. A mudança bombástica de liderança, que abalou uma gigante da indústria de inteligência artificial, ocorreu de forma extremamente rápida, disse Brockman em um post no X (ex-Twitter). Enquanto isso, Emmett Shear, ex-CEO do serviço de streaming Twitch da Amazon, ingressará na OpenAI como CEO interino. “Estamos ansiosos para conhecer Emmett Shear”, disse o CEO da Microsoft, Satya Nadella, em um post no





