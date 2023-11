Após altas temperaturas e pico de consumo de energia, temporais castigam estados do Sul e acendem alertas no Sudeste, enquanto o Cerrado pega fogo. Enchentes no Paraná: chuva vem causando destruição nos três estados do Sul do país. Um combo de eventos climáticos extremos atinge o Brasil em cheio.

Após uma onda de calor que explodiu recordes e foi cenário de mortes pelo país, chuvas têm feito estragos e devem estar no centro das atenções de autoridades nos próximos dias, enquanto o Cerrado é devastado por queimadas. No Rio e em São Paulo, as altas temperaturas foram pano de fundo de mortes como a de Ana Clara Benevides, de 23 anos, que passou mal durante apresentação da cantora Taylor Swift no estádio Nilton Santos, e de Apollo Gabriel Rodrigues, de 2 anos, esquecido dentro de uma van escolar. Os termômetros da capital fluminense registraram uma sensação térmica de 58,5 graus Celsius em Guaratiba, na Zona Oeste, a maior desde 2014, quando o sistema Alerta Rio começou a fazer a medição





Temporais causam prejuízos às lavouras no Sul do BrasilEstados da região concentram quase 90% da produção de trigo do país. De acordo com a Conab, chuvas impediram que os paranaenses terminassem a colheita, que já estava na reta final, e atrapalharam os produtores do Rio Grande do Sul, que começariam a colher o grão.

Novo ciclone deve causar temporais na Região Sul durante o feriadoVentos podem atingir 100 km/h

Novo ciclone deve causar temporais na Região Sul durante o feriado; veja previsãoDesde setembro, fortes chuvas têm atingido com muita frequência a região Sul do Brasil e provocado mortes e grandes estragos em diversos municípios

Alerta: Novo ciclone deve causar fortes temporais no SulDiferente dos ciclones do último mês, que tiveram formação oceânica, este terá seu processo inicial no continente e atuação costeira

Temporais devem atingir o Sul do Brasil neste domingo (12), diz InmetHá previsão de que os acumulados possam atingir o dobro ou o triplo da média histórica de chuva para todo o mês novembro já nos próximos dez dias

Governadores do Sul e Sudeste vão orientar voto contrário à Reforma Tributária no SenadoClaudio Castro, do Rio, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ratinho Júnior, do Paraná, afirmaram que mudanças feitas pela relator Eduardo Braga desconfiguraram a Reforma

