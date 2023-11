Não é exagero dizer que a vida sem telefone celular é bem mais difícil. Por isso, ter um aparelho celular carregado em casos de emergência, pode ser uma questão de segurança. Em função de eventos climáticos, como vendavais, enchentes e ciclones, que podem gerar desligamentos de energia, ter acesso a um aparelho para fazer ligações, mandar mensagens ou usar o GPS para se localizar, é essencial. Felizmente, há diversas maneiras alternativas de conseguir energia.

Além disso, para quem gosta de praticar esportes em meio à natureza, como caminhadas, escalada, trilhas na mata ou acampamento em locais afastados, ter acesso à energia para manter o telefone carregado é de suma importância. Por isso, confira alguns truques de como carregar o celular sem energia elétrica: 1. Bateria Portátil Powerbanks são úteis em viagens, passeios e também emergências. (Fonte: Freepik/Fabrikasimf) Quem já ficou sem bateria e precisou utilizar o celular para falar com alguém ou saber onde está, sabe a importância de um carregador portáti





Tec_Mundo » / 🏆 1. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Tempo seco pode agravar quadros respiratórios; veja dicas de como enfrentar a baixa umidade do arInmet emitiu um alerta de baixa umidade relativa do ar para os próximos dias para áreas em 16 estados e mais o DF. Manter-se hidratado é o melhor remédio contra o tempo seco.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Dicas para iniciantes: como apostar em lutas do UFCMaior categoria de MMA do mundo, UFC se destaca também no universo das apostas esportivas

Fonte: Lance! - 🏆 23. / 22,5 Consulte Mais informação »

Dicas Resenha de Apostas para iniciantes: como apostar em futebolConheça os mercados da Lance! Betting para você lucrar com a paixão número 1 do Brasil!

Fonte: Lance! - 🏆 23. / 22,5 Consulte Mais informação »

Dicas de como apostar de forma responsávelEquilíbrio mental e cuidado com seu dinheiro são chaves para manter a atividade saudável

Fonte: Lance! - 🏆 23. / 22,5 Consulte Mais informação »

Como armazenar o café corretamente: quatro dicas para preservar sabor e frescorArmazenar café de modo correto ajuda a manter as suas características; saiba como

Fonte: exame - 🏆 18. / 28,125 Consulte Mais informação »

Dia Nacional do Idoso: veja dicas de como envelhecer com saúdeSegundo dados da Pnad Contínua, população com 65 anos ou mais no Brasil foi de 7,7%, em 2012 para 10,5%, em 2022

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »