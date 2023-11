OpenAI afasta cofundador e diretor-presidente Sam Altman

O conselho de administração da OpenAI afasta o cofundador e diretor-presidente Sam Altman devido a uma revisão deliberativa que concluiu que ele não era consistentemente sincero nas suas comunicações com o conselho. A medida tem efeito imediato e Altman perde também o assento no colegiado. A executiva Ilya Sutskever assume como diretora-presidente interina.





🏆 4. valoreconomico » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

FT: OpenAI, controladora do ChatGPT, busca avaliação de US$ 86 bilhõesUma venda de ações no nível que a companhia por trás do ChatGPT almeja a transformaria em uma das empresas mais valiosas do mundo

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

OpenAI adiciona gerador de imagens DALL-E 3 ao ChatGPTUsuários de versões paga do ChatGPT agora podem pedir ilustrações por comandos de texto, assim como no Bing Chat.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Dona do ChatGPT, OpenAI busca valuation de US$ 86 bilhõesCaso a venda de ações se concretize, a empresa de Sam Altman alcançará três vezes o valor de seis meses atrás

Fonte: exame - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Anthropic, rival da OpenAI, vai receber US$ 2 bilhões em investimento da GoogleAnthropic, rival da OpenAI, vai receber US$ 2 bilhões em investimento da Google

Fonte: sbtnews - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Por que a OpenAI, do ChatGPT, decidiu criar uma equipe 'anti catástrofe'Iniciativa surge em um momento de crescente pressão regulatória e debate sobre os riscos e benefícios da inteligência artificial.

Fonte: exame - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

OpenAI explora uso de chatbot em salas de aulaA OpenAI está explorando maneiras de incorporar seu chatbot ChatGPT às salas de aula, segundo o diretor de operações da empresa. A equipe da OpenAI formará uma equipe para explorar aplicações educacionais da tecnologia.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »