Prejuízo na safra de soja brasileira devido ao El Niño

A safra de soja brasileira terá um prejuízo que pode ser superior a 15 milhões de toneladas, apontou um relatório, com dados colhidos em campo, pela AgroConsult. O motivo: o clima, influenciado pelo fenômeno El Niño que atinge todos os estados brasileiros. A colheita da soja avança e consolida o cenário de quebra da safra de forma irreversível, em razão do El Niño de forte intensidade.

Com o clima irregular ao longo do plantio e durante o desenvolvimento das lavouras nas diferentes regiões - com falta de chuvas e altas temperaturas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste e excesso de chuvas no Sul do país - a safra apresenta quebra que já supera 15,3 milhões de toneladas em todos os estados. Diferente da temporada 2015/16, quando o fenômeno El Nino também foi de alta intensidade, nessa temporada os estragos foram maiores, principalmente devido à maior precocidade das lavouras. Uma das consequências foi o replantio recorde de 2,9 milhões de hectares, sem contar as áreas abandonadas para dar lugar ao algodão





