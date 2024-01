Aumenta a demanda por passagens de ônibus durante o feriado

Saindo do Rio, cidades da Região dos Lagos e as capitais paulista e mineira são destaque para o período entre empresas de ônibus e plataformas de vendas de passagem. Movimentação da Rodoviária do Rio no carnaval: terminal espera aumento de 5% no fluxo de passageiros, entre embarques e desembarques. Famílias e grupos de amigos começam a se planejar para viajar no feriadão.

Companhias de ônibus e plataformas de vendas de passagens já observam um aumento na demanda, e não apenas pela data, mas também por influência do bolso: enquanto os preços das passagens aéreas não param de subir, as rodoviárias têm pesado menos. Estão abertas as inscrições para vendedores interessados em trabalhar no entorno do Sambódromo do Rio. No ano passado, os bilhetes aéreos ficaram 47% mais caros, a maior alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado entre janeiro e dezembro, segundo o IBGE. Já as passagens interestaduais e intermunicipais de ônibus subiram 3,88% e 5,12%, respectivamente





