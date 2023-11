Prefeita de Macuco se reune com nova Secretária de Estado de Saúde

A Prefeita Michelle Bianchini e o secretário de Governo, João Vitor Pontes, acompanhados do Deputado Federal Áureo Ribeiro, se reuniram na última segunda-feira (23), no Rio de Janeiro, com a recém-nomeada Secretária de Estado de Saúde, a médica Claudia Mello. O encontro marcou a primeira reunião formal entre a líder executivo macuquense e a nova líder da pasta no Estado.

Michelle Bianchini aproveitou para agradecer ao Deputado Federal Áureo Ribeiro pelo apoio constante. Ela também expressou gratidão à secretária Claudia Mello pela receptividade e disposição em colaborar, afirmando que, juntos, vão avançar na área de saúde do município. Claudia Mello, médica da área de geriatria, é a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária de Saúde do Rio de Janeiro.

Secretária da Fazenda reforça agenda verde com investidores do Rio e SPNum encontro com operadores do mercado financeiro do Rio de Janeiro e de São Paulo, a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Consulte Mais informação ⮕

Secretaria de Planejamento capacita cerca de 500 servidores em outubroNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Infraestrutura contribui para realização do 37º CBM no maior município do Estado do RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Pré-candidato a vereador é assassinado a tiros em Queimados, na Baixada FluminenseClayton Damaceno estava acompanhado da secretária que também teria sido atingida Consulte Mais informação ⮕

Polícia do Maranhão procura suspeitos de assassinar líder quilombola no interior do estadoLucero e Azulgaray marcam no tempo regulamentar. Nas cobranças de pênaltis, goleiro equatoriano pega três e dá título à LDU Consulte Mais informação ⮕

Feminicídios em SP crescem 25,7% e estado registra maior número de casos desde 2018Também houve aumento nos casos de estupro no estado de São Paulo, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública Consulte Mais informação ⮕