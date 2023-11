Secretaria de Planejamento capacita cerca de 500 servidores em outubro

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag) capacitou cerca de 500 servidores da Prefeitura de Volta Redonda no mês de outubro. Os funcionários fizeram cursos nas áreas de Finanças, Mobilidade Urbana, Compras, Licitações e Contratos.

Na última semana de outubro, Volta Redonda sediou dois cursos abertos para servidores públicos municipais de todo Sul Fluminense: “Gestão e Fiscalização de Contratos sob o Enfoque da Nova Lei Federal n° 14.133/21” e “Políticas Públicas em Mobilidade Urbana: Aspectos de Estruturação Básica.

BofA vê risco de S&P 500 sofrer correção, com mais 5% de quedaEstrategista Michael Harnett é um dos mais pessimistas de Wall Street Consulte Mais informação ⮕

BofA vê risco de S&P 500 sofrer correção com mais 5% de quedaÍndice de referência das ações americanas fechou na quinta-feira a 4.137 pontos Consulte Mais informação ⮕

Mais de 500 mil moradores de Acapulco, no México, seguem sem energia e internetNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Netanyahu diz que não recebeu informações sobre planejamento de ataque do HamasPrimeiro-ministro apagou os comentários em uma rede social; fala criou alvoroço político e uma cisão dentro de seu gabinete de guerra Consulte Mais informação ⮕

Secretária da Fazenda reforça agenda verde com investidores do Rio e SPNum encontro com operadores do mercado financeiro do Rio de Janeiro e de São Paulo, a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Consulte Mais informação ⮕

Sara Mariano: marido de cantora gospel planejou o crime um mês antes de matá-laEderlan Mariano iniciou o planejamento do assassinato no dia 24 de setembro, informou o delegado Euvaldo Costa a site Consulte Mais informação ⮕