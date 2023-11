Infraestrutura contribui para realização do 37º CBM no maior município do Estado do Rio

Campos – Considerado o segundo maior evento de cavalos da raça Mangalarga Marchador do país, o Campeonato Brasileiro de Marcha Batida (CBM) terá a 37ª edição em Campos dos Goytacazes, maior município do Estado do Rio de Janeiro, com cerca de quatro mil quilômetros quadrados; será realizada de sete a 11 de novembro, no Rancho Gabriela, na localidade de Santa Cruz.Campos foi escolhida para sediar o evento, entre cidades de 20 estados.

Também participaram o presidente do Núcleo de Criadores de Mangalarga Marchador de Campos, Marcus Barreto; secretária de Turismo, Patrícia Cordeiro; e secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Almy Junior.

