Hospital São João Batista tem campanha de combate à sífilis congênita

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, chama a atenção para o combate à sífilis congênita no “Outubro Verde”. A unidade reforça, durante o mês de outubro, as ações de conscientização da importância do diagnóstico precoce da gestante, para que não haja contaminação transplacentária para o feto, mas o trabalho acontece durante todo o ano.

A pediatra alerta que, caso a mulher que quer engravidar ou a gestante teste positivo para a sífilis, é indicado que o parceiro também seja testado para que os dois passem pelo tratamento, que é feito com a penicilina benzatina (benzetacil) na própria unidade de saúde de referência da paciente.“A continuidade e conclusão do tratamento são fundamentais para que o feto não seja contaminado.

