Pacheco suspende envio de nomes indicados por Lula ao STJ

Outros dois indicados pelo presidente, os desembargadores Teodoro Silva Santos (Ceará) e José Afrânio Vilela (Minas), foram sabatinados pelos senadores e aprovados na mesma sessão, em 25 de outubro.

, a advogada afirmou não ver nenhuma irregularidade no caso e disse que espera ser empossada no próximo dia 22.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Pacheco anula envio de nomes indicados ao STJ e pede investigação da Polícia Legislativa por suspeita de favorecimentoAssessoria do Senado confirma apuração; nomeação dependia apenas de publicação no Diário Oficial

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Roteiro para adoção do entendimento do STJ sobre o abatimento de incentivos fiscais do IRPJA conformidade com o decidido no Tema 1.182 do STJ requer abordagem multidisciplinar

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Lira e Pacheco debatem reforma administrativaUm dos entraves à reforma é a resistência do atual governo em analisar uma proposta construída na gestão Jair Bolsonaro

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: A ausência do relator da reforma administrativa em evento sobre o temaParlamentares organizam evento com Lira, Pacheco e empresários, mas ministros e relator ficam fora

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Ministra do STJ anula condenação da Volkswagen no dieselgateNancy Andrighi determinou que a Justiça de São Paulo analise novamente a questão sobre fraudes nos testes de emissão de poluentes de veículos

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Debate sobre PEC que criminaliza porte e uso de drogas é marcada por críticas ao STF e discursos favoráveis ao textoProposta de Emenda à Constituição é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕