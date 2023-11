Ministra do STJ anula condenação da Volkswagen no dieselgate

Nancy identificou que a apelação foi julgada com quórum ampliado, mas que, nos embargos de declaração, o mesmo número de desembargadores não foi respeitado, o que configuraria uma ilegalidade. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e Trabalhador ajuizou ação contra a montadora pela instalação, em vários modelos de sua fabricação, de um dispositivo que falseava o resultado dos testes de emissão de poluentes.

A empresa foi condenada a indenizar cada consumidor adquirente das picapes Amarok fabricadas nos anos 2011 e 2012, totalizando 17.057 automóveis, por danos morais individuais, fixados em 10.000 reais, e danos materiais, estes a serem objeto de liquidações individuais, além de pagar danos morais coletivos em 1 milhão de reais.

VEJA Mercado em vídeo desta quarta-feira recebe o sócio-fundador da A7 Capital. Entre outros assuntos, ele fala como o possível impacto do descumprimento do governo em relação ao déficit zero pode complicar o Banco Central.Assine Veja e tenha acesso digital a todos os títulos e acervos Abril*.O plano para estar bem informado sobre tudo! Acesso digital ilimitado aos conteúdos dos sites, apps e acervos da Veja e de todas publicações Abril.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VALORECONOMICO: Roteiro para adoção do entendimento do STJ sobre o abatimento de incentivos fiscais do IRPJA conformidade com o decidido no Tema 1.182 do STJ requer abordagem multidisciplinar

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Receita Federal contraria decisão do STJ sobre incentivos fiscais de ICMSEntendimento está em solução de consulta editada nesta semana pelo órgão

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: STJ determina que banco deve barrar transações atípicas para prevenir fraudesMinistra disse que instituições devem assegurar as operações digitais e identificar movimentações que não se alinham ao perfil do consumidor

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: STJ analisa recurso repetitivo sobre seguro garantiaSe ministros decidirem julgar tema com essa afetação, decisão orientará o Judiciário do país

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Lula não desautoriza equipe e meta segue válida, afirma DweckPresidente quis dizer que resultado fiscal não virá com corte de investimento, defende ministra

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: La ministra Piña acepta la propuesta de López Obrador para que los fideicomisos del Poder Judicial se entreguen a AcapulcoEl mandatario mexicano sostiene que habrá recursos ilimitados para atender a los miles de damnificados y rehabilitar la infraestructura de puerto. Ha asegurado que los acapulqueños tendrán “una feliz navidad”

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕