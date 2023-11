Presidente de Israel diz que Hamas quer “incitar o ódio”

Herzog também alertou contra o que chamou de “campanha psicológica” conduzida contra Israel. “Eles querem nos assustar com vídeos, boatos e mentiras. Tentam nos atacar psicologicamente, ferir o nosso espírito pessoal e nacional. Não vamos deixá-los ter sucesso”, afirmou.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: Israel não tem plano para Gaza depois da guerra, dizem especialistasDepois de mais de três semanas de conflito, há muitas questões sobre os ataques israelenses e o que acontecerá depois

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

G1: Hamas diz ter disparado mísseis antitanque contra forças de Israel em GazaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Israel resgata refém que estava sob poder do Hamas desde 7 de outubroIsrael resgata refém que estava sob poder do Hamas desde 7 de outubro

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Israel anuncia haber liberado a una soldada israelí que había sido secuestrada por HamásNetanyahu asegura que no habrá alto el fuego y que “luchará hasta el final” | La Media Luna Roja reporta daños por los bombardeos israelíes en sus almacenes en la capital de la Franja | Los tanques israelíes avanzan en su ofensiva y llegan a las afueras de Ciudad de Gaza | La cifra de muertos en Gaza supera los 8.

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

G1: O Assunto #1.077: Israel x Hamas – crimes de guerraEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

G1: Israel ataca 300 alvos do Hamas e divulga vídeo da operação por terra em GazaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕