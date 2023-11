Pacheco anula envio de nomes indicados ao STJ e pede investigação da Polícia Legislativa por suspeita de favorecimento

José Deuzimar Rodrigues Veras, de 68 anos, estava desaparecido desde ontem. Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) George Santos, deputado de origem brasileira, sobrevive a votação e mantém cargo no Congresso dos EUA

Republicano, porém, não está fora de perigo, com julgamento criminal previsto para 2024; ele é acusado de mentir para doares, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e de receber benefícios ilegalmenteEstudantes usaram um site de inteligência artificial especializado em remover as roupas de fotos de jovens que foram postadas nas redes sociais, simulando sua nudez com perfeiçãoMega-Sena sorteia prêmio de R$ 104,8 milhões nesta quarta-feira;...

Sorteio foi realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e teve transmissão ao vivo pelas redes sociais da CaixaRelator da Reforma Tributária diz que é preciso confiar nas apostas do governo: 'Brasil vive sistema da desconfiança'

O senador Eduardo Braga, pelo MDB-AM, se mostrou otimista tanto com o texto que unifica uma série de impostos e visa simplificar a tributação quanto com o prazo de aprová-lo até o fim do ano.

Cônsul do país mostrou insatisfação com a cobertura do conflito pela imprensa e, questionado, fez críticas à atuação do governo brasileiro no Conselho de Segurança da ONU: 'Acho que eles são mal informados'

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VEJA: Ministra do STJ anula condenação da Volkswagen no dieselgateNancy Andrighi determinou que a Justiça de São Paulo analise novamente a questão sobre fraudes nos testes de emissão de poluentes de veículos

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Roteiro para adoção do entendimento do STJ sobre o abatimento de incentivos fiscais do IRPJA conformidade com o decidido no Tema 1.182 do STJ requer abordagem multidisciplinar

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: A ausência do relator da reforma administrativa em evento sobre o temaParlamentares organizam evento com Lira, Pacheco e empresários, mas ministros e relator ficam fora

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Receita Federal contraria decisão do STJ sobre incentivos fiscais de ICMSEntendimento está em solução de consulta editada nesta semana pelo órgão

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Lira e Pacheco debatem reforma administrativaUm dos entraves à reforma é a resistência do atual governo em analisar uma proposta construída na gestão Jair Bolsonaro

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Gleisi é criadora das “emendas Pix”, diz PachecoPresidente do Senado rebateu críticas da deputada e presidente do PT sobre projeto que obriga o pagamento de emendas de comissões

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕