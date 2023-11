Pacheco barra envio de nomes indicados ao STJ por suspeita de favorecimento

Com o nome sendo enviado primeiro, ela poderia ser favorecida pelo critério da antiguidade no STJ. Assim, ela poderia ocupar uma vaga no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou escolher as turmas das quais fará parte. A advogada de 51 anos foi indicada por Lula para ocupar a vaga destinada a membros da OAB. Ela é de Brasília e já ocupou a vice-presidência da entidade de classe. A sua formação é focada em direito empresarial.

