Aeroporto de Congonhas volta a operar normalmente após suspensão de voos

Pousos e decolagens foram suspensos após uma aeronave de pequeno porte ter problemas com o trem de pouso.O avião envolvido no incidente realizava um transporte aeromédico. O passageiro foi retirado da aeronave pela equipe médica do aeroporto. Ninguém ficou ferido.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

G1: Aeroporto de Congonhas é fechado após avião de pequeno porte ter problema em trem de pousoA aeronave, modelo Piper Aircraft PA-42, procedente de Cuiabá, pousou às 19h50. Não houve feridos.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Avião tem problemas no trem de pouso ao aterrissar em Congonhas e aeroporto é fechadoA aeronave médica transportava um paciente, que foi retirado em segurança imediatamente, de acordo com a concessionária do aeroporto da zona sul de São Paulo

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Pousos e decolagens são suspensos em Congonhas após problema com aeronavePousos e decolagens são suspensos em Congonhas após problema com aeronave

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Pousos e decolagens são suspensos em Congonhas após aeronave quebrarAvião modelo Piper Aircraft PA-42 teve problemas no trem de pouso durante aterrissagem

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Problema com avião provoca fechamento de CongonhasAeronave vinda de Cuiabá teve o trem de pouso quebrado; pousos e decolagens foram suspensos na noite desta quarta, 1º

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: PGR se opõe a decisão de Toffoli que atende Moraes em caso do aeroporto de RomaProcuradoria apresentou recurso contra a decisão e questiona o sigilo decretado sobre o vídeo que registra o episódio, situação descrita como 'privilégio'

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕