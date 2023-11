Organização do Pan erra medida da prova de marcha 20km e 12 atletas 'superam' recorde

Por causa de um erro cometido pela organização dos Jogos Pan-Americanos, a prova de maracha atlética 20km disputada neste domingo (29) teve 12 atletas que fizeram a prova abaixo do recorde mundial. O percurso que deveria ter 20km tinha, na verdade, cerca de 17km. O início da prova masculina foi atrasada após a confirmação do erro para nova medição.

Gabriela Garcia, do Peru, venceu a prova com um tempode 1h12min26s, quase 12 minutos acima do recorde mundial da cjinesa Jiayu Yang, de 1h23min49s. Contudo, a peruana finalizou a prova percebendo algum erros, já que não entendia as marcas que estava fazendo.

- Nós estamos aguardando a posição oficial da organização, os delegados se reuniram, o medidor do percurso já estava fazendo a verificação do primeiro quilômetro da peruana. Já está constatado que o percurso não tinha a distância correta. O recorde obviamente não será homologado - afirmou o diretor técnico da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) Cláudio Castillo. headtopics.com

