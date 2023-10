Ex-Fluminense, Gabriel Pirani analisa partida que classificou o Brasil para a semifinal do Pan

Chile - Autor do último gol da noite, o meia Gabriel Pirani analisou a vitória do Brasil sobre a Colômbia por 2 a 0, que aconteceu na última quinta-feira, 26, pela segunda rodada do Grupo B do Pan. Com o resultado, a Seleção chegou aos seis pontos e garantiu-se matematicamente na semifinal da competição. 'Foi um jogo muito difícil. Fizemos um gol que nos deu segurança no primeiro tempo.

Ele chegou por empréstimo junto ao Santos, disputou 24 jogos com a camisa do Tricolor e marcou dois gols - um deles foi o que deu o título da Taça Guanabara ao Flu, no clássico com o Flamengo. Meses depois, o D.C. United apresentou uma proposta pelo meio-campista. Pirani, então, manifestou o desejo de jogar pelo time dos Estados Unidos, e o Fluminense o liberou para que ele pudesse ser negociado pelo Santos.

