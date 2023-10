Guilherme Costa cumpre previsão e conquista quatro ouros nos Jogos Pan-Americanos: 'Eu confiava em mim'

Escrito por Pedro Werneck, supervisionado porO nadador Guilherme Costa encerrou a sua participação noscomo o maior medalhista do Brasil até o momento, com quatro ouros (1500m livres, 400m livres, revezamento 4x200m livres e 800m livres). O feito não foi uma surpresa para o atleta, que já previa as quatro conquistas em conversas com veículos de imprensa antes da competição. Em entrevista ao- Eu treinei muito para isso, esse ano inteiro, esses anos todos.

O carioca Guilherme Costa iniciou a carreira se destacando nos 1500m livres, mas resolveu ampliar os horizontes e se especializar também em outras provas justamente para aumentar as chances de medalhas. Nos Pan de Santiago, o nadador precisou encarar o desafio de mudar o ritmo entre uma e outra.

- Foi bem difícil dosar ali, porque os 200m livres e 1500m livres são provas completamente diferentes, por exemplo. Eu precisei focar um pouco mais nos 200m, porque os 1500m eu treinei a vida inteira, tenho um lastro de muito tempo. Acabei dosando bem, que era o principal ponto - explicou. headtopics.com

Aos 25 anos, Guilherme já conta com cinco medalhas de ouro dos Jogos Pan-Americanos na prateleira. Além das quatro deste ano, ele foi campeão dos 1500m livres em Lima-2019. Na ocasião, o atleta ficou doente e só conseguiu competir na sua melhor prova. O nadador já está visando a próxima edição, buscando ampliar as suas marcas e se espelhar em nomes como Thiago Pereira, maior medalhista da história do Pan.

- É uma competição (Jogos Pan-Americanos) bem legal de nadar, tem um apelo muito grande no Brasil. É uma festa muito bonita. Quero construir uma história muito bonita no Pan - finalizou.+ Heróis Olímpicos #4: Hugo Calderano detalha começo, conquistas e preparo mental no tênis de mesa headtopics.com

Guilherme Costa mal teve tempo para comemorar as vitórias. O brasileiro voltou a treinar no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (27) e já viaja para São Paulo no sábado (28) para competir no Troféu José Finkel, o Campeonato Brasileiro de Natação. Na sequência, o atleta conseguirá tirar dez dias de férias antes de começar a preparação intensa para um 2024 recheado, com Mundial e Jogos Olímpicos no calendário.

